Минобороны помогает Росгвардии в создании военно-политической службы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты Министерства обороны РФ оказывают Росгвардии помощь в формировании в ее структуре органов военно-политического управления. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Конечно, мы помогаем в этом вопросе. Оказываем методическую и практическую помощь", - сказал Картаполов.

Он уточнил, что, в частности, специалисты Минобороны передали Росгвардии комплект документов и методологические материалы, которые связаны с созданием военно-политического управления.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу. Глава ведомства Виктор Золотов сообщал, что оно планирует создать в своей структуре институт военных политруков.