Российские военные развернут второй госпиталь в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Второй российский военный госпиталь откроется в Нагорном Карабахе в городе Мардакерт в рамках проводимой миротворческой операции. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Продолжается развертывание второго военного госпиталя в населенном пункте Мардакерт. <...> В населенном пункте Ханабад выездной бригадой военного госпиталя Минобороны России проведены консультации и оказана специализированная медицинская помощь 48 жителям, в том числе 12 детям", - сказал он.

Генерал также отметил, что при координации миротворческих сил России и Международного комитета Красного Креста продолжается поиск и обмен телами погибших.

Кроме того, как сообщил Конашенков, российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасное возвращение мирных граждан в места их постоянного проживания. "В Нагорный Карабах с территории Армении возвращаются мирные жители. За сутки в места прежнего проживания вернулись еще 1 479 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение уже более 28 тысяч беженцев", - сказал он.

Российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки на территории Нагорного Карабаха. Идет оборудование наблюдательных постов, где устанавливаются мобильные комплексы видеотрансляции и комплекты комплексов защищенной видео-конференц-связи. В районе Лачинского коридора и у населенных пунктов Тех и Мардакерт обстановка контролируется с помощью беспилотников "Орлан-10".

Кроме того, продолжается очистка Нагорного Карабаха от неразорвавшихся мин. За сутки очищено более 6 гектаров территории, 2 километров дорог, обнаружено и уничтожено 18 взрывоопасных предметов. Также при содействии российских миротворцев за сутки было восстановлено более 2 000 метров линий электропередачи, семь опор ЛЭП, 1 600 метров газопровода, 1 200 метров линий связи, одна трансформаторная подстанция.

Российские миротворцы в Карабахе

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.