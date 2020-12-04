Источник: авианосец "Адмирал Кузнецов" выйдет на испытания в 2022 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" выйдет на испытания в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли в связи с отмечаемой сегодня 35-й годовщиной со дня спуска авианосца на воду.

"Летом следующего года "Адмирал Кузнецов" должен во второй раз встать в док, а в 2022 году выйти на ходовые испытания", - отметил он.

Собеседник агентства напомнил, что весной 2018 года Центр судоремонта (ЦС) "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) приступил к выполнению ремонтных работ на "Адмирале Кузнецове". "Сегодня восстановление технической готовности корабля находится в середине запланированного генеральным графиком срока", - отметил он. Выполнение контракта - крупнейшего на сегодня для "Звездочки" - "позволит продлить срок службы корабля на 5 лет". Основные работы выполняет один из филиалов ЦС, на базе которого крейсер в течение многих лет проходил ремонт, сервисное обслуживание, а 25-й причал этого завода был для него основным пунктом базирования.

В пресс-службе "Звездочки" не стали комментировать изложенную выше информацию.

По данным источника, в рамках восстановления технической готовности и выполнения отдельных модернизационных работ согласно контракту предусмотрена замена главных котлов корабля, ремонт главных турбозубчатых агрегатов и винто-рулевой группы, газотурбо- и дизельгенераторов, обновление радиоэлектронного вооружения и авиатехнических средств, "в контракте прописана, кроме того, установка нового комплекса вооружения". Параллельно был завершен первый этап докового ремонта корабля.

О текущих операциях

По оценке источника, "центральной темой дня насущного для участников ремонта стал монтаж четырех новых котлов кормовой котельной крейсера (агрегатная замена в носовой котельной осуществлена ранее), на все отводится полгода".

Из-за предстоящих модернизационных работ и работ по переформированию боевых постов большие объемы отведены на подготовку фундаментов под новое оборудование, монтаж которого в генеральном графике запланирован на 2021 год.

"Благодаря стабильному финансированию со стороны заказчика "Звездочка" без срывов авансирует подрядчиков и поставщиков", - сказал источник.

Ранее СМИ сообщили, что ремонт "Адмирала Кузнецова" сопровождался двумя ЧП. Речь шла о затонувшем плавучем доке ПД-50 и пожаре в помещениях одного из энергоотсеков корабля. По заявлениям официальных лиц, они не стали критическими.