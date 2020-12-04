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Российские РЛС за неделю сопроводили 30 самолетов и шесть беспилотников у границ страны

По данным Минобороны, нарушений воздушного пространства России допущено не было

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции (РЛС) за прошедшую неделю брали на сопровождение 36 летательных аппаратов иностранных государств у границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 30 самолетов-разведчиков и шесть разведывательных беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты иностранной авиации проходили под контролем российских РЛС.

"Из состава дежурных по ПВО сил выполнено с целью недопущения нарушения Госграницы РФ 2 подъема истребителей", - отмечается в газете. Там также уточняется, что нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Кроме того, согласно инфографике, в рамках гособоронзаказа были поставлены в войска самолеты Су-35С, Ил-76МД-90А и Су-34.

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Россия
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