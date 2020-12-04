Российские военные провели патрулирование провинции Эль-Хасака в Сирии

КАМЫШЛЫ /Сирия/, 4 декабря. /ТАСС/. Российская военная полиция при поддержке вертолетов армейской авиации провела патрулирование провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Об этом журналистам сообщил командир взвода военной полиции лейтенант Алексей Фадеев.

"Сегодня силами военной полиции осуществлялось патрулирование по маршруту Камышлы - Батерзан - Андивар и обратно с целью изучения обстановки в населенных пунктах. Патрулирование выполнялось при поддержке вертолетов армейской авиации"

По его словам, маршрут патрулирования составил около 30 км и проходил от населенного пункта Камышлы до населенного пункта Андивар и обратно.

В патрулировании были задействованы свыше 30 военнослужащих и около пяти единиц техники подразделений российской военной полиции, среди которых бронетранспортеры БТР-80 и бронеавтомобили "Рысь".

Колонну сопровождали вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35, которые на предельно низких высотах осуществляли прикрытие колонны с воздуха, а также вели воздушную разведку прилегающей территории.