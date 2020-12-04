Свыше 4 800 учений проведут российские военные в начавшемся 1 декабря учебном году

МОСКВА, 4 декабря /ТАСС/. Минобороны РФ сохранит интенсивность боевой учебы в новом году, запланировано свыше 4,8 тыс. учений. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу на селекторном совещании.

"1 декабря в войсках начался новый учебный год. <…> В 2021 году интенсивность боевой учебы сохранится. Запланировано свыше 4 800 учений и практических мероприятий", - сказал Шойгу.

По его словам, основное внимание будет сосредоточено на подготовке органов управления, совершенствовании способов огневого поражения и межвидового взаимодействия, повышении тактической маневренности и мобильности соединений и воинских частей, а также разработке новых способов действий войск с учетом опыта локальных войн и вооруженных конфликтов и выполнении личным составом установленных индивидуальных показателей.

Глава Минобороны также рассказал, что при подготовке к новому учебному году было проведено порядка 1,2 тыс. сборов и 1,7 тыс. инструкторско-методических занятий.

"Подготовлено 2,5 тыс. объектов учебно-материальной базы. Обслужено около 30 тыс. единиц полигонного оборудования. Вооружение, военная и специальная техника переведены на зимний режим эксплуатации, созданы необходимые материально-технические запасы", - подытожил глава военного ведомства.

Российско-белорусские учения

Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021", направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства, пройдут в сентябре следующего года, сообщил министр обороны РФ.

"Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь российско- белорусское стратегическое учение "Запад-2021", направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства", - сказал Шойгу.

Он отметил, что в следующем году продолжится подготовка к Армейским международным играм. "В том числе к двум новым конкурсам - "Тактический стрелок" по армейской тактической стрельбе и "Меридиан" для военных топографов", - рассказал министр.

Кроме того, по его словам, в рамках Всеармейских соревнований пройдет конкурс по развертыванию полевого госпиталя.

Шойгу подчеркнул, что все строгое выполнение планов подготовки учебного года "позволит поддерживать высокий уровень боеспособности войск и адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки".

"Подчеркну, что во избежание распространения коронавирусной инфекции все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно- эпидемиологических мер", - заключил министр.