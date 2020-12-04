{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шойгу: создаваемая в РФ новая система управления войсками превзойдет зарубежные аналоги

Министр обороны отметил, что эта система позволит улучшить управление войсками и повысить их боевую эффективность

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Перспективная автоматизированная система управления тактического звена, создаваемая в рамках ОКР "Созвездие-2015", превзойдет зарубежные аналоги по ряду характеристик. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу на селекторном совещании.

"По своим возможностям она ни в чем не будет уступать зарубежным аналогам, а по ряду характеристик даже превзойдет их", - сказал Шойгу.

Как подчеркнул министр, применение этой системы позволит улучшить управление войсками и повысить их боевую эффективность.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
Шойгу сообщил, что число ДТП с военным служебным транспортом снизилось более чем на 20%
По словам главы Минобороны РФ, число погибших в автоавариях военнослужащих уменьшилось на 25%
Читать полностью