Шойгу: создаваемая в РФ новая система управления войсками превзойдет зарубежные аналоги

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Перспективная автоматизированная система управления тактического звена, создаваемая в рамках ОКР "Созвездие-2015", превзойдет зарубежные аналоги по ряду характеристик. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу на селекторном совещании.

"По своим возможностям она ни в чем не будет уступать зарубежным аналогам, а по ряду характеристик даже превзойдет их", - сказал Шойгу.

Как подчеркнул министр, применение этой системы позволит улучшить управление войсками и повысить их боевую эффективность.