Шойгу поручил довести вакцинацию военных от коронавируса до 5 тыс. человек в день

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил ускорить вакцинацию личного состава ВС РФ от коронавирусной инфекции.

"В вооруженных силах проводится вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции. Я дал поручение об интенсификации и ускорении этой работы", - сказал Шойгу в пятницу на селекторном совещании.

"Чтобы увеличить число вакцинированных до 5 тыс. человек в день, на базе военно-медицинских организаций и подразделений поручил создать прививочные кабинеты и сформировать необходимое количество специальных бригад для вакцинации", - подчеркнул глава Минобороны.

Он сообщил, что сейчас ежесуточно прививается более 1,5 тыс. военнослужащих.