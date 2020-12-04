Шойгу отметил профессионализм российских миротворцев в Карабахе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российские миротворцы делают все возможное, чтобы сохранить мир в Нагорном Карабахе, благодаря их усилиям в Степанакерт уже вернулись свыше 30 тыс. жителей. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Введение в зону конфликта российских миротворцев позволило нормализовать обстановку в регионе. Условия подписанного трехстороннего заявления о прекращении огня соблюдаются. <...> Отмечу, что наши военнослужащие действуют профессионально и делают все, чтобы в регионе сохранялся мир", - сказал министр.

Он рассказал, что при содействии миротворцев продолжается обмен между Арменией и Азербайджаном телами погибших. "Обеспечено возвращение более 30 тыс. беженцев", - добавил Шойгу.

Российские военнослужащие также освобождают от взрывоопасных предметов местность и дороги общего пользования. "Очищено 50 гектаров территории и свыше 17 километров дорожного полотна. Обезврежено более 1 тыс. взрывоопасных предметов. Разминированы Лачинский коридор и участок трассы до Степанакерта протяженностью 28 км. По нему восстановлено движение гражданского автотранспорта", - перечислил глава Минобороны.

По его словам, по коридору российские миротворцы сопроводили 3,5 тыс. автомобилей. Кроме того, завершено развертывание медицинского отряда Восточного военного округа, оснащенного современным оборудованием и операционными блоками, его специалисты приступили к оказанию медицинской помощи личному составу и местному населению.

"Налажено взаимодействие с руководством Нагорного Карабаха, представителями Международного комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - добавил министр.