Российские миротворцы разминировали почти 50 га территории в Карабахе

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России разминировали территорию вокруг опор линий электропередачи вдоль автодороги между Шушей и перевалом Лысогорским, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Общая площадь обезвреженной за время миротворческой операции в Карабахе земли составляет почти 50 га.
"Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности вокруг опор линий электропередачи вдоль дороги Шуша - Лысогорский. Очищено 4,8 га территории и 2,5 км дорог, обнаружено и вывезено для уничтожения 35 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего инженерные подразделения в Нагорном Карабахе "разминировали почти 50 га местности, 17 км дорог, обнаружили и обезвредили около 1 150 взрывоопасных предметов". Эти предметы, а также брошенные или несработавшие боеприпасы вывозятся на специально оборудованный полигон и уничтожаются. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте при соблюдении необходимых мер безопасности.
За минувшие сутки при содействии российских миротворцев восстановлены четыре опоры и 1 600 м ЛЭП, 1 км газопровода, 2 200 м линий связи и две трансформаторные подстанции, добавили в Минобороны. Там также сообщили, что российские саперы при разминировании территории в районе населенного пункта Ходжалы впервые применили многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6", который позволяет увеличить площадь разминируемых территорий, обеспечивая безопасность личного состава.
9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.
По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.