Российские миротворцы разминировали почти 50 га территории в Карабахе

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России разминировали территорию вокруг опор линий электропередачи вдоль автодороги между Шушей и перевалом Лысогорским, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Общая площадь обезвреженной за время миротворческой операции в Карабахе земли составляет почти 50 га.

"Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности вокруг опор линий электропередачи вдоль дороги Шуша - Лысогорский. Очищено 4,8 га территории и 2,5 км дорог, обнаружено и вывезено для уничтожения 35 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего инженерные подразделения в Нагорном Карабахе "разминировали почти 50 га местности, 17 км дорог, обнаружили и обезвредили около 1 150 взрывоопасных предметов". Эти предметы, а также брошенные или несработавшие боеприпасы вывозятся на специально оборудованный полигон и уничтожаются. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте при соблюдении необходимых мер безопасности.