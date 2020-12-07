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Минный тральщик для ТОФ "Яков Баляев" вышел в Японское море на финальные испытания

Планируется, что 26 декабря тральщик официально войдет в состав Тихоокеанского флота

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Новейший минно-тральный корабль проекта 12700 вышел в Японское море на завершающий этап заводских ходовых и государственных испытаний, во время которого в том числе будет проверяться корабельное оружие. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В море экипаж совместно с представителями промышленности окончательно подтвердит работоспособность систем и механизмов тральщика, проведет испытания корабельного оружия. Планируется, что 26 декабря тральщик официально войдет в состав Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

Этот тральщик является пятым в серии и четвертым серийным кораблем данного проекта. Он назван в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева. Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями. Водоизмещение корабля - 890 т, длина - 62 м, ширина - 10 м. Скорость полного хода - 16 узлов, экипаж - 44 человека.

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