Чемезов: в Сирии успешно применили боевые беспилотники "Калашникова"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Боевые беспилотники концерна "Калашников" хорошо себя зарекомендовали в боевых действиях в Сирии, российское Минобороны уже приобретает эти изделия. Об этом в понедельник на брифинге для журналистов сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Беспилотники "Калашникова" участвовали в боевых действиях в Сирии. Они хорошо себя зарекомендовали, Минобороны с удовольствием их приобретает. Причем не только разведывательные, но и боевые", - сообщил Чемезов.

Он подчеркнул, что несмотря на их компактность и меньшую по сравнению с большими беспилотниками мощность, они продемонстрировали высокую эффективность.

На сегодняшний день в линейке компании ZALA, являющейся ведущей в "Калашникове" в области разработки беспилотников, известны два боевых изделия - ударный дрон-камикадзе ZALA-KYB и его дальнейшее развитие дрон-камикадзе "ZALA Ланцет".

Последний включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы. Он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры.

Опытная эксплуатация "Корсара"

Разведывательно-ударный беспилотник "Корсар", разработанный рыбинским КБ "Луч" (входит в концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника госкорпорации "Ростех"), проходит опытную эксплуатацию, Ростех ожидает заказа на серийные поставки для Минобороны России.

"Если снова говорить про создание средних беспилотников, то также можно вспомнить БЛА "Корсар", который может нести на себе вооружение. Его уже представляли на параде Победы и на выставке "Армия". Есть несколько экземпляров, они летают, проходят опытную эксплуатацию", - сообщил Чемезов.

Отвечая на вопрос о серийных поставках комплекса в войска, Чемезов сказал, что решение за Минобороны. "Как только от них поступит заказ, начнется серийный выпуск "Корсара", - уточнил глава госкорпорации.

Дальность полета "Корсара" достигает 900 км, а радиус передачи данных - 100 км, причем этот показатель может быть увеличен, если использовать несколько аппаратов в качестве ретрансляторов.

Впервые аппарат был представлен публике на ночных репетициях парада Победы в Москве в 2018 году. В мае того же года в Ростехе сообщали, что "Корсар" будет модернизирован с увеличением радиуса действия и оснащением системами радиоэлектронной борьбы.

"Корсар" предназначен для разведки местности, осуществления патрульных и наблюдательных полетов, аэрофотосъемки. Аппарат, оснащенный поршневым двигателем с толкающим винтом, может развивать скорость до 150 км/ч. Его масса составляет 200 кг, размах крыльев - 6,5 м, длина фюзеляжа - 4,2 м.