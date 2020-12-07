Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Первый серийный истребитель Су-57 с двигателем первого этапа будет передан Минобороны РФ до конца года. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"В ближайшее время, буквально до конца года, мы должны поставить серийный самолет с двигателем первого этапа. Всем характеристикам, которые предъявляются к самолетам пятого поколения, он соответствует", - сказал он.

Чемезов также уточнил, что все работы по Су-57 ведутся в соответствии с графиком, который был дан Минобороны. "Мы уже поставили 10 машин из опытной партии, они успешно поработали. Сейчас идет выполнение государственного контракта на поставку 76 самолетов", - сказал глава Ростеха.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.