Путин поздравил курсантов Военной академии РВСН им. Петра Великого с 200-летием учреждения

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил постоянный состав, слушателей, курсантов, выпускников и ветеранов Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого с 200-летием учреждения. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"В богатой истории академии немало ярких, героических страниц. За годы своей деятельности она внесла огромный вклад в развитие науки, высшего военного и технического образования в России. Взрастила не одно поколение талантливых выпускников, которых во все времена отличали профессионализм, верность Присяге и ратному долгу, стойкость и мужество", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что именно воспитанники академии стали основой офицерского корпуса стратегических ядерных сил РФ, способствовали достижению ракетно-ядерного паритета, обеспечению обороноспособности и национальной безопасности страны, а также многое сделали для совершенствования вооружения и военной техники, освоения космоса.

"Важно, что нынешний коллектив бережно хранит и развивает уникальное научное, творческое, ратное наследие своих предшественников. Сегодня Военная академия РВСН имени Петра Великого по праву считается крупным, авторитетным образовательным и научным центром, где широко используются передовые информационные технологии и инновационные педагогические методики, проводится серьезная исследовательская работа", - добавил Путин.

Об академии

Вуз ведет свою историю от офицерских классов Артиллерийского училища, открытого 7 декабря 1820 года в Санкт-Петербурге по указу Великого князя Михаила Павловича Романова. В 1997 году главное учебное заседание РВСН было реорганизовано в Военную академию РВСН имени Петра Великого.

Академия считается одной из основоположниц высшего военного и технического образования в России. В ее стенах зародились и получили развитие ряд военно-технических направлений, впоследствии оформившихся в шесть самостоятельных военных учебных заведений, три факультета и пять военных кафедр в гражданских вузах страны.

Сейчас на базе академии создан современный учебно-научный кластер для подготовки офицерских кадров командного и инженерного профилей. Курсанты и слушатели проходят обучение на современных комплексах стратегического значения, в том числе ракетных комплексах "Ярс", "Сармат" и "Авангард". В академии работают более 20 военно-специальных научных школ, охватывающих основные направления исследований в интересах обеспечения развития вооруженных сил, в первую очередь - РВСН и Космических войск, совершенствования вооружения и военной техники, способов их применения, а также поддержания боевой готовности войск.