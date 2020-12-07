Российский истребитель Су-30 сопроводил самолеты НАТО над Черным морем

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Истребитель Су-30 Южного военного округа вылетал в понедельник на сопровождение трех самолетов ВВС США и Франции, приближавшихся к госгранице России. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

По данным Центра, 7 декабря российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к госгранице РФ воздушные цели. Для их опознавания и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, самолет-заправщик КС-135 ВВС США, самолет-разведчик C. 160G ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

В Центре подчеркнули, что нарушения госграницы РФ не допущено.

После того как иностранные военные самолеты отвернули от границы, Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования.

В НЦУО отметили, что полет российского самолета проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.