Четыре российских самолета вошли в топ-10 самых распространенных в мире

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Четыре российских самолета вошли в топ-10 наиболее популярных в мире образцов боевой авиатехники, составленный экспертами британского профильного журнала Flight International. Данный рейтинг размещен в справочнике World Air Forces 2021, выпущенном изданием.

Второе место в списке заняли многоцелевые истребители семейства Су-27/30 - как отмечает Flight International, в строю военно-воздушных сил (ВВС) всех стран мира состоит 1 057 этих машин (7% от общемирового парка боевых самолетов). По показателю распространенности "Сухие" уступают только американским истребителям семейства F-16 (2 267 машин, 15% от общемирового парка боевых самолетов).

На пятой строчке рейтинга расположились многоцелевые истребители семейства МиГ-29. Как отмечает журнал, на вооружении в мире состоит 817 таких самолетов (6% от общемирового парка). По уровню распространения МиГ-29 существенно опередил европейский боевой самолет Eurofighter Typhoon (шестое место в рейтинге, 514 машин, 3% от общемирового парка боевых самолетов).

Седьмую позицию занял штурмовик Су-25 - по данным Flight International, в мире эксплуатируется 470 этих боевых самолетов. В общей сложности Су-25 составляет 3% от общемирового парка боевых самолетов.

Десятое место в списке наиболее распространенных в мире боевых самолетов занял фронтовой бомбардировщик Су-24. Как уточнил журнал, в мире применяется 389 машин этого семейства (3% от общемирового парка боевых самолетов).

Flight International считается старейшим авиационно-космическим изданием в мире - его публикация началась в 1909 году.