Исследование: в мире эксплуатируется почти 3 тысячи военных вертолетов Ми-8/17

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы различных стран мира применяют почти 3 тыс. военно-транспортных вертолетов семейства Ми-8/17. Об этом говорится в справочнике World Air Forces 2021, выпущенном британским профильным журналом Flight International.

"Вертолет Ми-8/17 является вторым по численности в мире военным вертолетом - в настоящее время на вооружении состоит 2 906 машин, что составляет 14% общемирового парка винтокрылой авиации военного назначения", - сообщается в справочнике. По распространенности отечественная машина уступает только американскому вертолету UH-60 Black Hawk и его модификациям (3 929 машин, 19% общемирового парка).

Согласно данным Flight International, в топ-10 наиболее популярных в мире военных вертолетов вошла еще одна российская машина - транспортно-боевой Ми-24 (экспортное обозначение - Ми-35). Всего в мире применяется 962 Ми-24/35 (5% общемирового парка). Этот вертолет занимает пятое место в рейтинге.

Многоцелевые вертолеты Ми-8/17 и транспортно-боевые Ми-24/35 выпускаются холдингом "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Машины марки "Ми" эксплуатируются более чем в 100 странах и составляют основу вертолетной авиации РФ и ряда государств СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Flight International считается старейшим авиационно-космическим изданием в мире - его публикация началась в 1909 году.