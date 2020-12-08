Более 20 пациентов в Карабахе получили помощь российских военных врачей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские военные медики создали многофункциональные врачебные бригады для обеспечения выездной работы врачей в удаленных населенных пунктах Нагорного Карабаха, за сутки к ним обратились более 20 пациентов. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

"Российские военные врачи медицинского отряда специального назначения (МОСН) за сутки оказали помощь более чем 20 пациентам в отдаленных населенных пунктах Аскеранского района в Нагорном Карабахе. Созданы многофункциональные врачебные бригады для обеспечения выездной работы военных медиков в удаленных населенных пунктах Нагорного Карабаха. В состав бригад входят врачи различных специальностей, а также специалисты психологической службы, оказывающие помощь местному населению", - говорится в сообщении.

Обращения населения связаны с обострением различных хронических заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы, необходимостью получения стоматологической помощи.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что медицинские бригады оснащены современным оборудованием, имеют возможность проводить диагностику на местах. В составе подразделений медотряда работают более 60 медицинских специалистов, среди них - военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.