"Небо" летчика Пешкова. В России снимают фильм о сбитом турками бомбардировщике Су-24

В России снимают фильм о трагической гибели летчика Олега Пешкова, самолет которого был сбит истребителем турецких ВВС пять лет назад в Сирии. Это первый художественный фильм об операции российской военной группировки в этой стране, первый фильм о современном Герое России и первый снятый на территории ближневосточной страны, где еще продолжаются боевые действия. Об идее фильма, его героях, роли Владимира Путина и съемках в Сирийской Арабской Республике ТАСС рассказали создатели картины — генеральный продюсер "Триикс Медиа" Инесса Юрченко и сценарист и режиссер Игорь Копылов. "С документальной точностью " 24 ноября 2015 года страну потрясла новость о гибели летчика Воздушно-космических сил РФ. Истребитель F-16 турецких ВВС сбил российский бомбардировщик Су-24, выполнявший миссию в Сирии. Катапультировавшегося командира экипажа Олега Пешкова террористы расстреляли в небе, бойцам российских и сирийских спецподразделений удалось спасти штурмана Константина Мурахтина. Во время спасательной операции погиб еще один наш военнослужащий — морской пехотинец Александр Позынич. Владимир Путин тогда назвал этот инцидент "ударом в спину России". Эта трагедия стала основой для военной драмы "Небо", съемки которой идут уже несколько месяцев. Как рассказали ее создатели, перед ними не стояла задача снять автобиографичный фильм, поэтому все три главных героя — собирательные образы военнослужащих российской армии.

Летчик Олег Пешков стал прототипом героя истории подполковника Сошникова, Константин Мурахтин — капитана Муравьева, майор Захаров задуман авторами как собирательный образ офицера Сил специальных операций Минобороны России. "Это не повествование, буквально повторяющее день за днем жизнь главных героев, а собирательная история о русских офицерах. Мы поменяли чуть-чуть фамилии, для того чтобы и зрители, и непосредственные участники понимали — это не автобиографии. Это история, основанная на реальных событиях и вобравшая биографии огромного числа русских офицеров", — рассказал автор сценария и режиссер фильма Игорь Копылов. Однако сама история гибели летчика и операция по спасению штурмана, как подчеркивают авторы, будет показана с документальной точностью и деталями, о которых не узнаешь из выпусков новостей. Сценарий был написан после встреч с самими участниками событий, их семьями, сослуживцами и друзьями. Специалисты военного ведомства проконсультировали создателей фильма вплоть до мелочей.

"Сценарий смотрели все военные специалисты по своей области. Нам хотелось отразить события достоверно. Потому что есть специфика сленга, есть определенные вещи, важные для профессионалов, которые мы знать не можем", — пояснила Юрченко. Именно для сохранения достоверности и атмосферы происходящего было принято решение снимать в Сирии. Подготовительный период занял 11 месяцев, съемочная группа несколько раз ездила в арабскую республику для сбора материала.

В этой истории не могло быть "псевдо", поэтому мы решили снимать в Сирии. Ту атмосферу никогда невозможно было бы воссоздать в других условиях. Как воссоздать небо, такое как там? Инесса Юрченко генеральный продюсер "Триикс Медиа"

Так в стране, которая все еще является горячей точкой, начались съемки художественного фильма. По словам генерального продюсера кинокомпании, несмотря на риск, в Сирию полетел весь заявленный актерский состав. "Это всегда такой тонкий момент. Актеры все-таки не военные, и для них это достаточно сложно было, но не дрогнул ни один человек", — подчеркнула Юрченко.

Несмотря на жару, работали все с полной самоотдачей. Съемки проходили на авиабазе Хмеймим и в пункте базирования кораблей в Тартусе. Военная форма, вооружение, атрибуты быта в кадре использовались подлинные. Начиная с боевых самолетов и заканчивая нашивками и звездами на погонах — все настоящее. "Конечно, мы бы никогда не сделали ничего подобного без Минобороны. Это невозможно. И спасибо министру и всем военнослужащим, которые нам помогают и консультируют", — призналась Юрченко. По мнению Копылова, без желания военнослужащих сделать эту историю фильм вряд ли бы состоялся. "Висишь абсолютно открытой мишенью" Чтобы прописать характер летчика, автор сценария несколько раз встречался с вдовой Пешкова Геленой, разговаривал с его сослуживцами, ездил в Липецкий авиацентр боевого применения и переучивания летного состава, где служил офицер. На роль подполковника Сошникова выбрали известного актера театра и кино Игоря Петренко. Воплотить образ военного помогает то, что его отец сам бывший военный.

"Ты висишь на стропах и никуда деться не можешь, не можешь ни увернуться, ни спрятаться за что-то. Висишь абсолютно открытой мишенью. Конечно, страшно", — описал эмоции Петренко после съемок центральной сцены фильма. Он рассказал, что в детстве хотел связать свою жизнь с армией. "Для меня военный — это эталон мужчины, в первую очередь защитник", — сказал актер.

Я благодарен судьбе за такие роли, а когда они еще не просто выдуманы, нафантазированы. Есть, конечно, личное отношение к этому происшествию — и недоумение, и злость. Конечно, есть ответственность перед семьей, сослуживцами, летчиками, поэтому очень волнительно. И, конечно, честь для меня Игорь Петренко актер

Он рассказал, что, когда начал готовиться к пробам и собирать материал о летчике, возник животный страх, чувство ада на земле. "Олег же не знал, чем этот полет закончится, а я уже знаю. И я помню, как ехал на студию. Подготовка к пробам, а я не мог ничего сделать, я как будто парализован в этом страхе. И мне понадобился длительный промежуток времени, чтобы как-то в себе это перебороть", — признался Петренко. Капитана Муравьева воплотит в кадре Иван Батарев, майора спецназа Захарова — Сергей Губанов. По задумке создателей, актерам предстоит сыграть обычных русских военных, готовых ради Отечества идти до конца, а не модных фантастических супергероев. В общем киношники обещают драйв, экшен и динамичные сцены боев. И все это — с реальной военной техникой.

"Материал частично смонтирован, и то, что я видела, — это очень круто. Кадры гибели Позынича — это, конечно, вообще на разрыв", — поделилась впечатлениями генеральный продюсер. Больше того, в картине обещают рассказать и о том, что происходило в "высоких кабинетах" после атаки турецкого истребителя. На экране появятся и министр обороны, и президент России.

Мы долго думали, кто будет играть министра обороны и президента. У нас все-таки нет культуры или, лучше сказать, традиции преподнесения первых лиц в кино. Все-таки это люди знаковые, не временные Игорь Копылов автор сценария и режиссер фильма

По его словам, рассматривалось несколько возможностей, в том числе вариант буквальной схожести по примеру роли Сергея Безрукова в фильме о Высоцком. "Но мы поняли, что этот вариант нам не подходит. Поэтому мы решили пойти по принципу намека на личность. Намека пластикой, отдаленным внешним сходством. То есть мы хотим передать скорее образ, нежели добиться достоверного сходства", — объясняет Копылов.