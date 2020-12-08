В Нагорный Карабах вернулись уже свыше 36 тыс. беженцев

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более 36 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с начала миротворческой операции, из них более 1 130 человек во вторник. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1 136 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что "всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 36 тыс. беженцев".

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.