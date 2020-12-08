{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Нагорный Карабах вернулись уже свыше 36 тыс. беженцев

Автобусы сопроводили патрули российского миротворческого контингента

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более 36 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с начала миротворческой операции, из них более 1 130 человек во вторник. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

На эту тему
Обострение военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Хроника событий

"Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1 136 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что "всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 36 тыс. беженцев".

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников
Ему было 78 лет
Читать полностью