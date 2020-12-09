МО РФ показало пуски ракет с Ту-160 и подлодки "Карелия" на учениях стратегических сил

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минобороны России распространило видео пусков баллистических и крылатых ракет в ходе тренировки стратегических ядерных сил, которая прошла в среду под руководством верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина.

На кадры попали пуски стратегических крылатых ракет, выполненные самолетами Ту-160 и Ту-95МС, вылетевшими с аэродрома Энгельс и Украинка. Согласно опубликованному видео, самолеты применили новейшие крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555 (переоборудованные в неядерный вариант стратегические ракеты Х-55), которые несли во внутрифюзеляжных отсеках.

Х-555 - дозвуковая стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, модификация Х-55, оснащенная обычной боевой частью. Может быть оснащена разными типами боевых частей. Ракеты Х-555 применялись в военной операции ВКС в Сирии с самолетов Ту-160 и Ту-95МС.

Также военное ведомство показало пуск баллистической ракеты атомным ракетный крейсером "Карелия" из подводного положения. Основное вооружение атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения проекта 667БДРМ "Дельфин" - межконтинентальная баллистическая ракета "Синева". До этого, согласно открытым данным, пуск баллистической ракеты "Синева" с подлодки К-18 "Карелия" из подводного положения был произведен 17 октября 2019 года.

Также обнародовано видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк.