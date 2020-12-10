Российские миротворцы разминировали более 70 га территории в Карабахе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские инженерные подразделения разминировали в Нагорном Карабахе более 70 га земли и более 23 км дорог, всего обезврежено свыше 4,5 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 70 га местности, более 23 км дорог, 157 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено более 4 500 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что за последние сутки было очищено около 5 га территории, 500 м дорог и 24 здания, обнаружено и уничтожено шесть неразорвавшихся боеприпасов.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе разместились российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.