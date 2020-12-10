Военные медики РФ приняли в мобильном госпитале в Степанакерте более 360 пациентов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские военные медики за время миротворческой операции в Нагорном Карабахе оказали помощь более чем 360 жителям. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

"Всего российскими военными медиками оказана помощь 368 жителям Нагорного Карабаха, среди которых 41 ребенок", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что за минувшие сутки амбулаторно-поликлиническую помощь в мобильном госпитале, развернутом в Степанакерте, оказали 42 местным жителям, в том числе семи детям. Прием вели терапевты, хирурги и другие медицинские специалисты. Обращения местных жителей, как правило, связаны с обострением хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и эндокринные, с жалобами на зубную боль.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе разместились российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.

В конце ноября российские миротворцы развернули в Степанакерте полевой госпиталь, развертывание второго завершается в населенном пункте Мардакерт.