Российские корабли примут участие в учениях со странами НАТО впервые за 10 лет

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Силы Черноморского флота совместно с военно-морскими силами 30 стран, в том числе ВМС НАТО, примут участие в учениях AMAN-2021, которые в феврале 2021 года пройдут в водах Пакистана. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы флота.

"В Севастополе в режиме онлайн состоялась планирующая конференция по участию сил Военно-морского флота Российской Федерации в международном учении AMAN-2021, которое пройдет в акватории пакистанского порта Карачи. Инициаторами отработки совместных действий выступили Военно-морские силы Исламской Республики Пакистан, на территории которой пройдет международное учение", - сообщили на флоте.

Уточняется, что свое участие в учениях подтвердили представители более 30 стран, из которых порядка 10 задействуют свой корабельный состав, а остальные отправляют официальных наблюдателей. Кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, в учениях примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китая, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турции, Филиппин, Шри-Ланки, Индонезии, Королевские морские силы Малайзии.

"Участие в совместном учении кораблей ВМФ России с кораблями военно-морских сил Североатлантического альянса состоится спустя 10 лет после завершения предыдущего учения Bold monarch–2011, проходившего у берегов Испании", - отметили на флоте.

В пресс-службе уточнили, что ВМФ России будут представлять силы Черноморского флота, в том числе фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.

По данным флота, целями учений AMAN-2021 является укрепление и развитие военного сотрудничества между странами-участницами в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства.