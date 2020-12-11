Минобороны заявило о зарубежных планах дискредитировать российскую вакцину от COVID-19

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Против российской вакцины от коронавирусной инфекции ведется информационная кампания, финансируемая из-за рубежа. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины", - сказал он.

По словам официального представителя, "в социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы опасности российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных силах РФ".

Конашенков подчеркнул, что российская вакцина отличается высокой эффективностью, а информационные вбросы против нее не усилят целительность зарубежных аналогов.

Отказов от вакцинации среди военных нет

Конашенков рассказал, что отказов от вакцинации "Спутником V" среди военнослужащих нет, успешный практический опыт показывает эффективность и безопасность вакцины.

"Даже c учетом добровольности каких-либо отказов от вакцинации "Спутником V" среди военнослужащих не отмечено", - сказал он.

По словам Конашенкова, "сформированный иммунитет после вакцинации "Спутником V" всех привившихся: от руководства Вооруженных сил РФ до военнослужащих различных подразделений, служит гарантией эффективности и безопасности созданной в России вакцины".

Он также подчеркнул, что в разработке и испытаниях вакцины принимали непосредственное участие вирусологи Минобороны России.

По словам Конашенкова, около 100 военнослужащих получат вакцину до конца этого года. "В соответствии с утвержденным министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу планом, до конца 2020 года вакцинацию от коронавируса пройдут около 100 тысяч военнослужащих", - сказал он.

Генерал рассказал, что для выполнения этой задачи в военных округах и на Северном флоте сформированы 300 бригад военных медиков. Доставка вакцины даже в самые отдаленные воинские гарнизоны осуществляется только в медицинских термоконтейнерах, исключающих нарушение температурного режима хранения.

На сегодняшний день Минобороны получило 14,5 тысяч доз вакцины. Вакцинацию прошли более 10 тысяч военнослужащих. Как отметил Конашенков, в первую очередь вакцину получают медики, экипажи кораблей, летный состав ВКС, боевые расчеты Ракетных войск стратегического назначения, командных пунктов всех уровней, а также командиры подразделений ВС РФ.

О вакцине

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо вместо вакцины.

Эффективность вакцины "Спутник V", согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второй дозы.