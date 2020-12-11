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"Высокоточные комплексы" завершили поставку комплексов управления артиллерией по ГОЗ-2020

Как сообщил ТАСС генеральный директор "Высокоточных комплексов" Александр Денисов, применение комплексов управления огнем артиллерии 1В181 и 1В198 кардинально повышает эффективность артиллерийских подразделений на поле боя
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Описание
Командно-наблюдательная машина комплекса 1В198
© НПО "Высокоточные комплексы"
Командно-штабная машина комплекса 1В198
© НПО "Высокоточные комплексы"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" ГК "Ростех") в рамках гособоронзаказа 2020 года (ГОЗ-2020) завершил отгрузку комплексов автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений 1В181 и 1В198. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Высокоточных комплексов".

"Отгрузка произведена в полном объеме и в предусмотренный срок. Контракт многолетний, планируем и дальше работать по графику поставок", - процитировали в пресс-службе слова генерального директора ВНИИ "Сигнал", председателя Владимирского регионального отделения Союза машиностроителей России Владимира Пименова.

Как сообщил ТАСС генеральный директор "Высокоточных комплексов" Александр Денисов, применение комплексов управления огнем артиллерии 1В181 и 1В198 кардинально повышает эффективность артиллерийских подразделений на поле боя. "Фактически данные системы позволяют превратить обычную ствольную артиллерию в высокоточное оружие, способное эффективно уничтожать любые типы целей", - сообщил Денисов.

По словам военных специалистов, комплексы соответствуют требованиям к средствам автоматизации управления артиллерией и применяются для артиллерийских систем "Мста-С" и "Мста-Б", а также реактивных систем залпового огня РСЗО "Торнадо-Г" и "Град". "Современные средства подготовки стрельбы и новых алгоритмов решения задач позволяют повысить точность огня на 25-30%, а управляемые снаряды нового поколения уничтожают цели и объекты противника с вероятностью 0,98 - 0,99", - отметили в "Высокоточных комплексах".

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