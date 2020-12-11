Фрегат "Адмирал Горшков" провел успешный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" выполнил успешную стрельбу из Белого моря гиперзвуковой ракетой "Циркон" по полигону в Архангельской области. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны.

"Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, ракета "Циркон" успешно поразила береговую цель, расположенную на расстоянии свыше 350 км. "Скорость полета ракеты составила более 8 М", - добавили в ведомстве.

Стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения. Силы Беломорской военно-морской базы Северного флота обеспечили закрытие района проведения стрельб.

Впервые стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" была выполнена в начале октября. Тогда корабль запустил ракету из Белого моря, она поразила морскую мишень в Баренцевом море. Наибольшая скорость "Циркона" составила 8 скоростей звука, высота полета достигла 28 км. После этого стрельба была выполнена в ноябре. Тогда "Циркон" успешно поразил морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полета ракеты составила более 8 М.

В своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 М и сможет поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тыс. км. О планах создать в рамках госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы корабельный комплекс "Циркон" с гиперзвуковой ракетой заявил в феврале 2011 года занимавший тогда пост замминистра обороны Владимир Поповкин. Летные испытания ракеты начались в 2015 году.