{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Беринговым морем

В Национальном центре управления обороной сообщили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства
Истребитель-перехватчик МиГ-31 Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Истребитель-перехватчик МиГ-31
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 был поднят в пятницу в воздух в связи с приближением к границе России над Беринговым морем самолета-разведчика RC-135 ВВС США. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

По данным военных, 11 декабря российские средства контроля засекли в воздухе над нейтральными водами Берингова моря цель, приближающуюся к госгранице России. Для недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его", - сообщили в НЦУО.

Как уточнили в Центре, после разворота иностранного самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. "Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркивается в сообщении.

Нарушения госграницы России самолетом США не допущено.

Теги
Россия
Фрегат "Адмирал Горшков" провел успешный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Ракета поразила мишень на расстоянии свыше 350 км, сообщили в Минобороны
Читать полностью