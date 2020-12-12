На месте гибели российских летчиков в Армении открыли памятный камень

ЕРЕВАН, 12 декабря. /ТАСС/. Памятный камень был открыт в субботу в районе населенного пункта Ерасх Араратской области Армении, где в начале ноября азербайджанскими ВС был сбит российский вертолет.

В память о погибших летчиках был проведен молебен. Прямую трансляцию мероприятия ведут местные новостные порталы.

Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном 9 ноября. В результате погибли майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федина, еще один военнослужащий получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию.