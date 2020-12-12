АПЛ "Владимир Мономах" впервые выполнила залповый пуск четырех ракет "Булава"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Владимир Мономах" выполнил пуск четырех баллистических ракет "Булава" из акватории Охотского моря. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Обнаружить и следить за нами у США не получалось".

"Обнаружить и следить за нами у США не получалось". Секреты от командира подлодки "Борей"

На эту тему

"Сегодня ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота произвел залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, залповый пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.

Как рассказали в военном ведомстве, полет баллистических ракет "Булава" прошел в штатном режиме. "По подтвержденным данным объективного контроля боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", - подчеркнули в Минобороны.

Там также отметили, что "при подготовке и проведении залповой ракетной стрельбы экипаж крейсера "проявил высокий профессионализм и морскую выучку".

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" является атомной подводной лодкой 4-го поколения. 14 ноября 2015 года экипаж АПЛ произвел залповую стрельбу из подводного положения двумя баллистическими ракетами "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.