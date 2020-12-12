Эксперты: залповый пуск "Булавы" из Охотского моря показал полную боеготовность "Бореев"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Залповый пуск четырех ракет "Булава" из Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области подтвердил полную боеспособность всего комплекса ракеты и подводной лодки проекта 955 (шифр "Борей"), сообщили в субботу опрошенные ТАСС эксперты.

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"Подводный крейсер проверен на максимальную боеготовность. Подобными стрельбами проверяется работа как самой ракеты, так и всего комплекса в целом, где ракета - только одна из составляющих. Это говорит о том, что комплекс вооружения, в составе которого атомная подводная лодка проекта 955, работоспособен и эффективен. То, что Россия может в любой момент применить это оружие уже не оставляет никаких сомнений", - сообщил военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Он отметил, что залповая стрельба демонстрирует также высокую выучку экипажа. "Надо понимать, что лодка стреляет с глубины 50 метров. И в момент старта каждой ракеты она проваливается на определенную глубину, до 100 метров может провалиться при старте. Соответственно, это событие демонстрирует еще и подготовку экипажа, который сумел удержать корабль на заданной глубине для осуществления залпа", - пояснил эксперт.

По словам экс-командира атомного подводного ракетного крейсера "Александр Невский" (также проекта 955) капитана первого ранга Василия Танковида, это событие стало значимым как для подводных сил Тихоокеанского флота, так и для самого флота и тех, кто служит на лодках проекта 955. "Не зря они служат. Для них - это знаковый момент, который позволяет с полной уверенностью говорить, что "Булава" и "Борей" способны выполнить свою задачу по своему прямому предназначению", - подчеркнул Танковид.

Впервые с Тихоокеанского флота

"Это первая залповая стрельба с проекта 955 на Тихоокенском флоте, а также первая стрельба "Булавой" с Тихоокеанского флота с момента прихода корабля на флот. Другие корабли, других проектов, которые у нас были в Тихоокеанском флоте, они уже стреляли по Чиже (полигон в Архангельской области - прим. ТАСС). Отсюда "Булава" не стреляла", - отметил Танковид.

В свою очередь Литовкин напомнил, что отсутствие пусков "Булавы" из данного района ранее вызывало много критики. "Ранее было много критических замечаний, что с Дальнего Востока никогда пуски "Булавы" не производились. Говорилось, что "Булава" летает в одну сторону, полигоны не готовы. То, что сейчас произошло, подтверждает, что ракета боеготова, а самое главное - ракетоносцы способны проводить такие операции", - сообщил Литовкин.

Экс-командир "Борея" пояснил ТАСС, что ранее пуски "Булавы" с ТОФ не осуществлялись из-за неготовности береговой инфраструктуры флота к подготовке практической (учебной) ракеты. "Подготовка практической ракеты - это сложный комплекс, там своя специфика есть, береговая инфраструктура не была готова работать с "практикой". С боевыми нормально работали, а с "практикой" - раньше не позволяла", - пояснил собеседник агентства.

Ранее Минобороны России опубликовало видео залпового пуска четырех баллистических ракет "Булава" из Охотского моря по полигону в Архагельской области. Кроме того, в среду в России прошла масштабная тренировка по управлению стратегическими наступательными силами. Был произведен пуск баллистической ракеты Р-29РМУ2 "Синева" с атомной подводной лодки проекта 667БДРМ (шифр "Дельфин") К-18 "Карелия" Северного флота.