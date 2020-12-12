Минобороны России сообщило о первом случае нарушения режима прекращения огня в Карабахе

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Режим прекращения огня впервые нарушен в Нагорном Карабахе с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции РФ в регионе. Об этом говорится в опубликованном в субботу бюллетене Минобороны России.

"Российским контингентом миротворческих сил продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. 11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе", - говорится в бюллетене.

Ранее в субботу Минобороны Армении сообщило о начале 12 декабря наступательных действий Азербайджана на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.