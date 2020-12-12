Шойгу заявил, что пуск ракет "Булава" был выполнен на дальность 5,5 тыс. км

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Залповый пуск четырех ракет "Булава" с подводной лодки "Владимир Мономах" из акватории Охотского моря был осуществлен на дальность свыше 5,5 тыс. км. Об этом в субботу президенту России Владимиру Путину сообщил министр обороны Сергей Шойгу, докладывая о завершении тренировки стратегических ядерных сил, рассказали в Минобороны России.

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"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Российской Федерации Владимиру Путину о завершающем этапе тренировки по управлению стратегическими наступательными силами, в ходе которой ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота из подводного положения произвел залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" на дальность более 5,5 тыс. км из акватории Охотского моря", - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что "все боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа".