Минобороны России опровергло информацию об окружении подразделений миротворцев в Карабахе

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Информация об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе какой-либо из сторон не соответствует действительности. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Ранее радио "Азатутюн" сообщило о заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских войск на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района.

"Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил какой-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. "Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - подчеркнули в ведомстве.

"Штаб российского миротворческого контингента осуществляет непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении по прямым каналам связи для обеспечения выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов", - добавили в Минобороны России.