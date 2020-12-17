МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поздравил ракетчиков с днем Ракетных войск стратегического назначения. Он отметил, что РВСН способствуют сохранению стабильности в мире.

"На вооружении войск находятся уникальные стратегические ракетные комплексы, обладающие высокой боевой готовностью, надежностью и управляемостью, что позволяет гарантированно решать задачи ядерного сдерживания и способствовать сохранению стабильности в мире", - отметил Шойгу.

Глава военного ведомства также поблагодарил всех за доблестную службу и пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.

РВСН являются важнейшим компонентом стратегических ядерных сил России, которые находятся в постоянной готовности. Свою историю они ведут с 17 декабря 1959 года, когда вышло постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками и образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления.