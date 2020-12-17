Российский сухогруз доставил в Сирию 475 тонн гуманитарной помощи

ТАРТУС /Сирия/, 17 декабря. /ТАСС/. Теплоход "Спарта" с 475 тоннами гуманитарной помощи для наиболее пострадавших от войны районов Сирии прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего группировкой ВС РФ в Сирии по тылу Виктор Алексеев.

"Сейчас мы с вами наблюдаем разгрузку сухогруза, который прибыл с продовольствием для населения Сирийской Арабской Республики. В нем прибыло 475 тонн продовольствия для гуманитарных целей, которое в данный момент разгружается, складывается в хранилища. Его хватит на ближайшие несколько месяцев", - сказал Алексеев.

Распределением гуманитарной помощи занимается российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС), который имеет отделения во всех сирийских провинциях. Одна из задач ЦПВС - оказание адресной помощи тем, кто в ней больше всего нуждается. Как правило, это семьи погибших сирийских военнослужащих, многодетные и малоимущие семьи, лишившиеся кормильцев, жители наиболее пострадавших от войны населенных пунктов и беженцы.

Только за минувший ноябрь сирийским гражданам было выдано около 140 тонн продовольствия. Этой осенью в числе нуждающихся оказались и крестьяне, пострадавшие от сильных лесных пожаров. Им также выдавали теплые зимние вещи, одеяла. Всего за пять лет войны в Сирию было доставлено 4 500 тонн гуманитарной помощи.