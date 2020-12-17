МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Свыше 41 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с момента прекращения боевых действий в регионе, за последние сутки на автобусах из Еревана в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев приехали 457 человек. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 41 тыс. беженцев", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны сообщили, что российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Армении. Военнослужащие миротворческого контингента обеспечивают безопасное возвращение граждан к местам их постоянного проживания, оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры.