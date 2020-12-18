Военные выявили недостатки БМПТ "Терминатор" на "Кавказе-2020"

По его словам, на учениях по указанию министра обороны был проведен эксперимент. "Девять экземпляров в ходе подготовки и проведения СКШУ "Кавказ-2020" там себя показали <...> Суровое испытание прошла эта машина. Мы там увидели ряд недостатков. И сейчас эта машина уже апробацию проходит в одном из соединений Центрального военного округа", - сказал Евкуров.

По его словам, на всех испытаниях всегда присутствуют представители промышленности. "И мы потом уже даем установку на доработку этих машин. И после заключения государственной комиссии они уже поступят на вооружение", - сообщил замминистра.

"Терминатор" - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низко летящими малоскоростными самолетами противника.

БМПТ "Терминатор" создана концерном "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") на базе танка Т-90. Она вооружена двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулеметом, а также противотанковым комплексом "Атака-Т". Экипаж - пять человек. БМПТ была принята на вооружение в апреле 2018 года. В том же году в войска была поставлена первая партия из 10 таких машин.