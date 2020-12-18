Минобороны начало подготовку специалистов по расследованию авиапроисшествий с БПЛА

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны России начало подготовку специалистов службы безопасности полетов по расследованию авиапроисшествий с участием беспилотной авиации. Об этом сообщил в эфире телеканала "Звезда" заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, беспилотная авиация требует таких же подходов при расследовании авиапроисшествий, как и пилотируемая. "Сегодня ряд специалистов службы безопасности полетов проходит обучение, как расследовать это новое явление [происшествия с участием беспилотников]. Мы работаем над этим", - сказал Евкуров.

Замминистра обороны отметил, что и без соответствующей нормативной базы сегодня расследуются авиапроисшествия с участием беспилотной авиации. Таким образом специалисты нарабатывают опыт. "Изучаем, в том числе опыт иностранных государств, иностранных армий", - добавил он.