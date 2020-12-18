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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Российский офицер погиб при разминировании в Нагорном Карабахе

В Минобороны сообщили, что семье военнослужащего окажут всю возможную и необходимую помощь и поддержку
© Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский офицер погиб при разминировании территории в районе Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра", - сказали в Минобороны.

Там отметили, что военнослужащему была экстренно оказана медицинская помощь. "При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм. Семье военнослужащего министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка", - подчеркнули в ведомстве.

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АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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