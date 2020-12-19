Источник: подлодка "Краснодар" на год войдет в состав Средиземноморской эскадры

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка "Краснодар" проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) после первого планового ремонта в начале 2021 года совершит межфлотский переход с Балтики в Средиземное море, где ориентировочно на год войдет в состав российской Средиземноморской эскадры. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в кораблестроительной отрасли.

"Ожидается, что "Краснодар" в начале 2021 года как минимум на год войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

О подлодках в составе Средиземноморской эскадры

Вместе с "Краснодаром" боевую вахту будет нести однотипная субмарина "Старый Оскол". По данным источников, в октябре она получила боезапас в Балтийске и уже прибыла в Тартус.

В апреле 2019 года субмарина "Старый Оскол" вышла из Черного моря и после боевой службы в Средиземном море совершила межфлотский переход на Балтику для планового ремонта. "Старый Оскол" прибыл на ремонт на Кронштадтский морской завод (КМЗ) в конце декабря 2019 года. Субмарина после ремонта приняла участие в главном военно-морском параде 2020 года.

"Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) построили шесть подводных лодок проекта 636.3 для ЧФ. Некоторые из этих лодок во время нахождения в составе Средиземноморской эскадры неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" по целям террористов в Сирии.

В августе в плановый ремонт на КМЗ пришла подлодка "Краснодар" ЧФ.

Подлодки "Старый Оскол" и "Краснодар" вошли в состав российской Средиземноморской эскадры в апреле 2019г. Они сменили однотипные субмарины "Великий Новгород" и "Колпино", которые находились в Средиземном море после перехода с Балтики, а затем вошли в Черное море. Ротация экипажей подлодок Средиземноморской эскадры проводится один раз в три месяца.