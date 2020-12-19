Третью "Ангару-А5" отправят из Омска в Москву на сборку в январе-феврале 2021 года

ОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Третья летная тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" будет доставлена для финальной сборки в Москву в январе-феврале 2021 года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Центра им. Хруничева Алексей Варочко во время посещения ПО "Полет".

"Ангара", третья летная машина, будет отправлена на московскую площадку в январе-феврале месяце", - отметил Варочко.

По словам гендиректора Центра им. Хруничева, состав для транспортировки находится в Омске, сама ракета - на пневмоиспытаниях.

Он сообщил, что "отправка машины планируется во втором квартале на космодром". По его словам, уже есть заказчики на две "Ангары" легкого класса.

Ранее он сообщил, что Центр им. М. В. Хруничева планирует доставить третью тяжелую "Ангару-А5", которая в 2021 году впервые будет запущена с разгонным блоком "Персей", на финальную сборку из Омска в Москву в ноябре 2020 года. По его словам, в Москве "Ангара" пройдет финальные испытания и сборку. Планируется, что через шесть месяцев после этого ракета будет доставлена на космодром Плесецк.

Сейчас универсальные ракетные модули "Ангары" производятся в Омске, а финальные испытания и сборка проходят в Москве. В 2023 году начнется серийное изготовление в ПО "Полет".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива.