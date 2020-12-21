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Российские войска провели в 2020 году более 5,7 тыс. учений и тренировок

Путин обратил внимание на то, что российские военнослужащие действуют в Сирии, а миротворцы приступили к выполнению миссии в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские войска провели в течение года более 5,7 тыс. учений и тренировок различного уровня, в ходе которых показали высокую боеготовность, умение эффективно отрабатывать сложные, нестандартные задачи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"В течение года высокая боеготовность войск, умение эффективно отрабатывать сложные, нестандартные задачи были продемонстрированы в ходе более чем 5,7 тыс. учений и тренировок различного уровня, в том числе по масштабному учению "Кавказ-2020" с участием воинских контингентов пяти зарубежных стран", - сказал он.

Путин обратил внимание на то, что российские военнослужащие ответственно и мужественно действуют в Сирии. "По сути, их повседневная работа - это важнейший фактор стабильности на сирийской земле и в регионе в целом", - заметил он.

Глава государства также напомнил о том, что с 10 ноября российские миротворцы приступили к выполнению миссии в Нагорном Карабахе. "Их присутствие стало гарантией соблюдения договоренностей о прекращении боевых действий", - подчеркнул он.

Путин отметил, что миротворцы многое делают для улучшения гуманитарной ситуации и помощи беженцам, разминирования территории и восстановления социальной инфраструктуры, сбережения культурных, исторических, религиозных памятников. "Рискуют собой, к сожалению, не без потерь, - указал президент России. - Рискуют своей жизнью чтобы на эту землю вернулась мирная жизнь".

Теги
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