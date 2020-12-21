Шойгу: США за год на 15% нарастили присутствие своих кораблей и самолетов у границ России

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. США в 2020 году нарастили присутствие своих боевых самолетов и кораблей вблизи российских границ на 15%. Об этом заявил в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

"НАТО рассматривает Россию своей главной угрозой, наращивает военный потенциал у наших границ. На 15% по сравнению с прошлым годом возросла интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских самолетов и кораблей вблизи российских границ", - сказал он.

Как отметил Шойгу, США ведут планомерные действия по наращиванию своей военной силы вблизи России. Так, Вашингтон начал передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии, наращивается передовое присутствие американских кораблей в Арктическом регионе.

"Системными стали тренировки НАТО, проводимые одновременно у западных, южных и восточных рубежей России. Только в августе и сентябре в них участвовало 55 боевых самолетов, включая стратегические бомбардировщики и 12 кораблей - носителей высокоточного оружия", - сообщил министр, отметив, что Вооруженные силы РФ внимательно отслеживали эти и другие учения, принимали зеркальные меры.