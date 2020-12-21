Шойгу заявил, что боевые возможности российской армии за 2020 год возросли на 13%

Глава Минобороны отметил, что российские вооруженные силы вошли в число самых передовых и наиболее технологически развитых армий мира

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Боевые возможности Вооруженных сил России за 2020 год увеличились на 13%. Об этом заявил в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу.

"Все задачи, определенные на 2020 год, вооруженными силами выполнены. Их боевые возможности возросли на 13%. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны", - сказал он. Министр сообщил, что завершена разработка плана обороны РФ на 2021-2025 годы, документ уже утвержден президентом. Российская армия за 2020 год получила более 250 тыс. единиц вооружения и средств поражения к ним. Уровень выполнения гособоронзаказа составляет практически 100%. Уровень оснащенности армии РФ новым оружием По словам Шойгу, уровень оснащенности российской армии и флота к концу 2024 года современным вооружением возрастет до 75,9%. "Спланированные показатели закупок современных образцов за счет принятых мер позволят довести к концу 2024 года уровень современности армии и флота до 75,9%", - сказал он. В перспективе предусматривается выйти на заключение долгосрочных контрактов по всем основным видам вооружений. "За счет них предприятия ОПК смогут уверенно планировать свою работу на семь лет вперед, закупать необходимые материалы и эффективно вести хозяйственную деятельность", - отметил министр обороны. Шойгу рассказал, что в этом году задача по переоснащению армии выполнена. "Уровень современности в вооруженных силах составляет 70,1%", - сообщил он. Высокоточные ракеты Министерство обороны РФ планирует в начале следующего года заключить контракты на поставку высокоточных ракет большой дальности. "В начале следующего года заключим долгосрочные контракты на дополнительную закупку высокоточных ракет большой дальности, чем увеличим их количество в два раза", - заявил Шойгу. Глава военного ведомства отметил, что подробно об этом будет доложено на совещаниях под руководством президента РФ Владимира Путина. "Заканчивая тему перевооружения, хотел бы подчеркнуть, что наши вооруженные силы вошли в число самых передовых и наиболее технологически развитых армий мира", - сказал Шойгу. Единая космическая система По словам Шойгу, второй этап развертывания группировки Единой космической системы (ЕКС) был завершен после запуска четвертого спутника "Купол". "В мае текущего года запущен четвертый космический аппарат "Купол". Тем самым выполнен второй этап развертывания орбитальной группировки ЕКС", - сообщил Шойгу, уточнив, что были увеличены боевые возможности Единой космической системы. Министр также напомнил, что в 2020 году был успешно осуществлен испытательный пуск ракеты "Ангара-А5" с массо-габаритным макетом космического аппарата. Ранее заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что наращивание единой космической системы продолжится в 2021 году. В августе гендиректор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Озар сообщил, что единая космическая система "Купол" для контроля пусков баллистических ракет, созданная для Минобороны РФ, доведена до минимального штатного состава. Российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника "Тундра", и наземного, состоящего из сети станций типа "Воронеж", охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы - в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников. В июне источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что спутники "Тундра" оборудованы инфракрасными приборами наблюдения нового поколения, позволяющими с высокой точностью фиксировать запуски ракет на фоне земной поверхности, и способны отслеживать траектории полета баллистических ракет и в автоматическом режиме прогнозировать зоны падения их боевых блоков. Ранее другой источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что всего в рамках системы "Купол" должны быть задействованы девять новых аппаратов. Ракетные комплексы "Ярс" Три полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в этом году перевооружены на новейшие ракетные комплексы "Ярс", отметил Шойгу.

На эту тему История создания ракетного комплекса "Авангард"

"В этом году три ракетных полка РВСН переоснащены на ракетные комплексы "Ярс", - сказал министр. Кроме того, продолжается перевооружение первого ракетного полка на комплексы с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками "Авангард". "Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности, доведенным до 86%", - добавил министр. Он уточнил, что в РВСН более 95% пусковых установок содержатся в постоянной готовности к боевому применению. Ракетные войска стратегического назначения получат в 2021 году 13 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард". "В 2021 году Министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач по перевооружению. Поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 13 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард", - сообщил Шойгу. Первый ракетный полк, вооруженный комплексом с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками "Авангард", заступил на боевое дежурство в Ясненском соединении в Оренбургской области в конце 2019 года. Боевой блок "Авангард" способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости до 27 М (около 32 тысяч км/ч), маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. Впервые о комплексе сообщил Владимир Путин в марте 2018 года. PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники (МИТ) под руководством Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М". Первые разведывательно-ударные беспилотники Первые современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотниками средней дальности "Иноходец" и "Форпост" начали поступать в российские войска. "В ВКС начали поступать первые современные комплексы разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов средней дальности "Иноходец" и "Форпост", - отметил министр обороны. В 2010 году корпорация "Оборонпром" заключила контракт с израильской компанией Israel Aerospace Industries Ltd. на лицензионное производство беспилотников IAI Searcher на территории России. Комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Форпост" предназначен для воздушной разведки объектов противника и выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам. В состав комплекса входят три летательных аппарата. Беспилотный летательный аппарат средней дальности самолетного типа "Иноходец" предназначен для ведения круглосуточной и всепогодной разведки наземных (надводных) объектов. В конце 2018 года Юрий Борисов, который на тот момент занимал пост замминистра обороны, сообщил, что завершаются испытания новой разработки "Иноходец". По его словам, он может нести полезную нагрузку 450 кг и находиться в воздухе 30 часов. В декабре 2018 года Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что разведывательно-ударные беспилотники средней дальности начнут поступать в войска в 2019 году. Позже в эфире телеканала "Звезда" замминистра военного ведомства Алексей Криворучко уточнил, что в 2019 году в войска начнет поступать непосредственно "Орион" (ОКР "Иноходец"). Комплексы "Бал" и "Бастион" Потребность ВМФ России в береговых ракетных комплексах "Бал" и "Бастион" сейчас закрыта на 74%, сообщил Шойгу. "По количеству береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" вышли в этом году на показатель 74% от потребности", - сказал он. Кроме того, по его словам в составе флота были сформированы мотострелковая дивизия и береговая ракетная бригада. Комплекс "Бал" оснащается противокорабельной ракетой Х-35 "Уран", "Бастион" - ракетой "Оникс". Истребитель Су-57 Вооруженные силы России до 2025 года досрочно получат 94 самолета и вертолета, в том числе 22 истребителя пятого поколения Су-57.

"По авиационной технике предусматриваются досрочные поставки 94 самолетов и вертолетов к исходу 2024 года. В их числе 22 самолета Су-57, количество которых к 2028 году будет доведено до 76 единиц", - сказал Шойгу. 7 декабря глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что первый серийный Су-57 с двигателем первого этапа поступит в ВКС до конца 2020 года, а первые истребители Су-57 с двигателем второго этапа будут собраны в 2022 году. Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. Модернизированный ракетоносец Ту-160 Минобороны планирует в 2021 году начать государственные испытания модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160.