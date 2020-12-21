Путин считает, что участие военных в борьбе с COVID-19 доказывает единство народа и армии

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Военные медики и строители внесли незаменимый вклад в борьбу с коронавирусом, продемонстрировав единство народа и армии. Такое мнение высказал в понедельник президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Он отметил, что более 18 тыс. военных медиков не только делали все возможное для предотвращения распространения инфекции в армии и на флоте, но и помогали своим гражданским коллегам, в том числе в составе выездных бригад, действуя всегда с огромной самоотдачей.

"Такие примеры <…> доказывают известное у нас в народе выражение: народ и армия - едины. И мы видим, что это не пустые слова", - сказал Путин.

Он отметил, что и руководство, и граждане страны "благодарны российской армии за незаменимый вклад" в общую борьбу с коронавирусом и за оказание своевременной и ощутимой помощи. По словам президента, с начала эпидемии военно-медицинские организации приняли на стационарное лечение почти 37 тыс. больных с коронавирусом, в том числе порядка 13 тыс. гражданских лиц. "С учетом открывающегося на днях медцентра в Южно-Сахалинске, за девять месяцев текущего года Минобороны оперативно построило 30 медцентров для больных с этой опасной инфекцией. В регионах с особенно сложной обстановкой было развернуто восемь мобильных госпиталей", - сказал Путин. Он подчеркнул, что военные строители работали словно в боевых условиях, "действовали по армейским, фронтовым законам, когда поставленная задача должна быть выполнена во что бы то ни стало, несмотря ни на что".

Верховный главнокомандующий поблагодарил строителей за быстрое и качественное возведение медцентров Минобороны, а всех сотрудников военно-медицинской службы - за мужество и самоотверженность в борьбе с эпидемией. Он также обратил внимание, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в этом году по линии Минобороны было проведено множество мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе - парад на Красной площади.

Президент также высоко оценил работу военных медиков в борьбе с пандемией. Глава государства отметил, что у военного ведомства очень много задач и направлений работы, "они все важны, нет ничего второстепенного".

"Взять хотя бы участие Минобороны в борьбе с пандемией. Действительно хорошо (военные) медики отработали, чувство гордости возникает за них. И организация хорошая, и методики хорошие, и протоколы (лечения) правильные, подчас даже эффективнее, чем в гражданской сфере. Вовремя и в хорошем качестве все сделано", - подчеркнул Путин.

Таким образом, указал он, удалось не допустить вспышки заболеваемости ни на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, ни в рядах Вооруженных сил. "И задачи все выполнили по подготовке войск, по выпуску необходимой техники предприятиями ОПК", - добавил президент.