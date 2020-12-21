Путин: постоянным жильем в 2018-2023 годах будут обеспечены почти 138 тыс. военнослужащих

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря поддержке государства в период с 2018 по 2023 год около 138 тысяч военнослужащих будут обеспечены постоянным жильем.

"С 2018 по 2023 годы всего постоянным жильем будет обеспечено почти 138 тысяч военнослужащих. А служебным 198 тысяч. Причем с учетом компенсаций за поднаем жилья, последние цифры еще увеличатся, поскольку только в 2020 году такие компенсации получили 59,6 тысяч человек", - сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны. Он подчеркнул, что одной из значимых, приоритетных задач остается повышение уровня социальных гарантий защитников Родины.

По словам президента, темпы жилищного обеспечения не снижаются. "За последние три года на выделенные из федерального бюджета субсидии квартиры приобрели более 15 тысяч военнослужащих, служебное жилье получили 108 тысяч военнослужащих", - констатировал он. Президент добавил, что в течение 2021 и 2023 годов постоянное жилье получат еще более 10 тысяч человек, служебное - 90 тысяч.

Путин подчеркнул, что эффективно работает накопительная ипотечная система. Только за 2018-2020 годы, по словам главы государства, ее применение позволило обеспечить жильем свыше 57 тысяч военнослужащих. В ближайшие три года благодаря этой системе квартиры должны получить еще 55 тысяч человек.

Российский лидер напомнил, что с 1 октября текущего года на 3% проиндексировано денежное довольствие военнослужащих. "Будем и дальше улучшать условия жизни военнослужащих и их семей, военных пенсионеров. Уверен, налаженный тыл, без всякого сомнения <…> будет укреплять обороноспособность армии и флота и безопасность страны, повысит и престиж военной службы", - сказал президент.

Путин поблагодарил руководство и весь личный состав Минобороны за достигнутые в 2020 году результаты. "Уверен, что вы все и впредь будете самым достойным образом решать стоящие перед нами задачи", - заключил российский лидер.