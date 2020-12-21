Шойгу сообщил о почти полном выполнении гособоронзаказа в 2020 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Государственный оборонный заказ (ГОЗ) выполнен почти на 100% в 2020 году, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства.

"Уровень выполнения заданий ГОЗ составил по закупкам 99,8%, по ремонту и модернизации - 99,7%", - сказал Шойгу.

По его словам, перевооружение армии и флота, а также плановый ремонт позволили поддерживать исправность военной техники на уровне 95%.

Глава Минобороны рассказал, что перевооружение армии и флота осуществлялось в условиях ограничительных мер из-за пандемии, что создало угрозу невыполнения государственного оборонного заказа предприятиями ОПК. Он отметил, что в разгар пандемии 2,3 млн специалистов находились на самоизоляции, а большинство предприятий прекратили работу. "И только вмешательство верховного главнокомандующего позволило восстановить производственные процессы и не допустить снижения объемов выпуска оборонной продукции", - подчеркнул министр.

Кроме того, по его словам, созданная в министерстве обороны система финансового мониторинга дала возможность отслеживать в условиях ограничительных мер ход исполнения гособоронзаказа.

"Своевременная корректировка жестких мер самоизоляции позволила не только сохранить темпы исполнения ГОЗ, но и выполнить социальные обязательства перед трудовыми коллективами и бюджетной системой", - добавил глава Минобороны.

"Армия-2020"

Россия заключила с иностранными заказчиками контракты на сумму более $380 млн на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который проходил в августе, сообщил Шойгу.

"На полях форума субъектами ВТС заключены экспортные контракты на поставку военной продукции инозаказчикам на сумму более $380 млн и подписан ряд международных соглашений", - сказал министр.

Министр напомнил, что гостями и участниками форума стали делегации из 92 иностранных государств, а количество посетителей превысило 1,4 млн человек.

"Кроме того, заключен 41 государственный контракт с 27 предприятиями ОПК на сумму более 1 трлн 160 млрд рублей", - добавил Шойгу.

В сентябре глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия заключила на форуме "Армия-2020" контракты на поставку вооружений восьми зарубежным заказчикам на общую сумму в несколько сотен миллионов долларов.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходил с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов проходила на полигоне Ашулук в Астраханской области.