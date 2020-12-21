Россия за год направила в Сирию более 650 гуманитарных конвоев по линии ООН

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минобороны России за 2020 год провело более 650 гуманитарных конвоев в Сирию по линии ООН. Об этом сообщил в понедельник глава ведомства Сергей Шойгу.

"Российская группировка войск продолжает выступать гарантом сохранения мира в Сирии. Обеспечена проводка более 650 гуманитарных конвоев по линии ООН", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии российского военного ведомства.

Он отметил, что российские военнослужащие совместно с турецкими коллегами патрулируют дорожные маршруты на северо-востоке Сирии. Кроме того, осуществляется тесное взаимодействие в идлибской зоне деэскалации.

"При содействии российского воинского контингента организовано движение гражданского автотранспорта по трассе М-4 на севере Сирии. С 25 мая российская военная полиция сопроводила около 35 тысяч автомобилей и более 66 тысяч человек", - сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ добавил, что военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон провели более двух с половиной тысяч гуманитарных акций.

Укрытия для техники на базе Хмеймим

Укрытия для всех боевых самолетов и девять укрытий для вертолетов построены на российской авибазе Хмеймим в Сирии, заявил Шойгу.

"Совершенствуется военная и социальная инфраструктура на наших базах в Сирии. На аэродроме Хмеймим для всех боевых самолетов возведены укрытия. В этом году построены еще девять таких сооружений для вертолетов", - сообщил Шойгу. Новые укрытия позволяют защитить технику от внешних воздействий и обеспечить скрытность подготовки к боевым вылетам.

Кроме того, в пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе реконструированы и модернизированы казарменно-жилищный фонд и материально-техническая база. В декабре 2019 года на Хмеймиме было завершено строительство централизованной заправки авиатопливом, которая позволяет в три раза сократить время подготовки для повторного вылета.