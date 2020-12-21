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В России появится научно-исследовательский испытательный центр перспективного вооружения

Центр создадут в структуре Минобороны

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Главный научно-исследовательский испытательный межвидовой центр перспективного вооружения будет создан в структуре Минобороны России. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Создать федеральное государственное казенное учреждение "Главный научно-исследовательский испытательный межвидовой центр перспективного вооружения" и отнести его к ведению Минобороны России", - сказано в документе.

Центр будет осуществлять научную и научно-испытательную деятельность в области перспективных вооружений. Численность штата составит 232 человека.

Минобороны РФ должно в течение месяца утвердить состав центра, а также в двухмесячный срок обеспечить госрегистрацию учреждения.

Расходы на реализацию постановления правительства осуществляются в пределах бюджета Минобороны, указано в документе.

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